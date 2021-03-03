Обессиленный Бари Алибасов умоляет Лидию Федосееву-Шукшину дать ему развод — видео

Анастасия Иванова

24 декабря 2020 года суд расторг двухлетний брак скандального шоумена и Лидии Федосеевой-Шукшиной, но впоследствии артистка передумала разводиться и подала на апелляцию. Что касается Бари Каримовича, то он буквально умоляет Лидию Николаевну расстаться с ним официально.

4 марта по делу о разводе Бари Каримовича и Лидии Николаевны состоится очередное заседание, в ходе которого станет ясно, будет ли поставлена окончательная точка в браке скандальной пары. А пока Алибасов передает привет актрисе из Калининграда, где находится под пристальным присмотром сына.

«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут! — обратился 73-летний шоумен к избраннице, лежа в постели. — Люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века! К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники ради пиара. Естественно, они хотят получить еще 25 процентов моего наследства. В связи с этим я тебя очень прошу не мешать в оформлении нашего развода, который ты сама и инициировала... Так мы сможем сохранить наши дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь, как мы с тобой и планировали».

Напомним, с недавних пор продюсер страдает провалами в памяти. Да еще, как назло, Бари Каримович неудачно упал и сломал ногу, после чего оказался на операционном столе. Благо, хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас шоумен потихоньку восстанавливается.

«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимание отцу. Но, как видим, это не так! И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца. Не только поставить его на ноги, но и привести в порядок психику», — делился со «NewsTes.ruом» адвокат Алибасова-младшего, Александр Бенхин.

Что касается Бари-младшего, то он не очень доволен поведением Лидии Николаевны. Ее, по словам звездного наследника, не волнует состояние Алибасова.

«Лида звонила папе каждый день и обещала его встретить. Он переключил свою память на ожидание встречи. Спасибо за политкорректность съемочной команде — ни одна видеокамера на выписке не была по просьбе Лиды, но она в тот день пропала. После съемок я забрал папу к себе в Калининград. Лида через пару дней объявилась как ни в чем не бывало и сказала: «Ой, я не хотела сниматься». А папа уже расстроился и сказал: «Может, она хитрожопая? Может, ее заперли?» — сетовал наследник продюсера.