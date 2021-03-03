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Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи

Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. <…> Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре – с 18 по 25 сентября", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.


Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" на протяжении многих лет проводился в Сочи в начале июня, впервые киносмотр прошел в сентябре в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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