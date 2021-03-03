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Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 году

Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 годуФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2021 году Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России будет проводиться с 24 мая по 2 июля. Об этом сообщается в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, обнародованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основной этап сдачи экзамена для девятиклассников продлится в период с 24 мая по 2 июля. Дополнительные даты для написания работ — с 3 по 15 сентября. В документе обозначены экзамены по русскому языку и математике, тестирования по дополнительным предметам в 2021 году не планируется.

Ранее были опубликованы детали проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Согласно расписанию, тестирование начнется 31 мая с экзаменов по литературе, химии и географии. Тестирование по русскому языку в этом году пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

Россия

По материалам: lenta.ru
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