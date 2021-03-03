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Ольга Любимова рассказала о реализации национального проекта "Культура" в регионах

Ольга Любимова рассказала о реализации национального проекта "Культура" в регионах

Министр культуры Ольга Любимова в ходе выступления на заседании в Совете Федерации рассказала о реализации национального проекта "Культура" в регионах.

Министр подчеркнула, что за два года удалось выполнить все показатели нацпроекта. Более трех тысяч учреждений культуры получили новое оборудование, до конца 2024 года отремонтируют 46 детских театров по всей стране.

Минкульт выступает с инициативой провести Год музеев и культурного наследия. Уже разрабатывается концепция развития кинематографии до 2030 года.

"Будем поддерживать детские семейные фильмы, дебютное кино, причем в данном случае речь идет о стопроцентной поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино. Отдельный вопрос — это возрождение государственных выдающихся студий. Это и Ленфильм, это Свердловская киностудия, это киностудия Горького", — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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По материалам: uposters.ru
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