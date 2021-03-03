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Опять! Павел Мамаев изменил жене: «Он думал, что никто не узнает»

Опять! Павел Мамаев изменил жене: «Он думал, что никто не узнает»

Еще одна измена в рядах звездных пар. На этот раз жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана поделилась с подписчиками в Instagram, как она «спалила» мужа. Кто же оказался его любовницей?

Алана рассказала печальную новость. Ее супруг вновь ей изменил. Как выяснила девушка, это произошло на зимних сборах ростовской команды в Испании. Любовницей Мамаева оказалась молодая испанка. В доказательство своих слов Алана выложила переписку Павла и разлучницы, из которой ясно, что между ними был интим.  


«СМС этой бабы парню, который мне все рассказал. Итог. Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — подписала Алана компромат.

Напомним, ранее Алана несколько раз обвиняла своего мужа в измене. Футболист даже имел связь с Викторией Боней. Однако пара все-таки смогла помириться и сохранить отношения. Тогда жена Мамаева составила список, в котором было 30 пунктов. Футболисту нужно было их выполнить, чтобы загладить вину после измены.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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