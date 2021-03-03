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Определены самые частые промахи россиян во время видеоконференций на удаленке

Определены самые частые промахи россиян во время видеоконференций на удаленкеФото: pixabay.com

Самые частые проколы россиян во время рабочих видеоконференцияй на удаленке — использование нецензурной лексики и несоблюдение дресс-кода. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, передает ТАСС.

По данным исследования, каждый восьмой сотрудник, разговаривавший с коллегами по видеосвязи, был свидетелем досадных промахов других участников беседы или допускал их сам. При этом мужчины совершали такие оплошности чуть чаще, чем женщин (15 против 12 процентов). Тем не менее большинству россиян (56 процентов) удалось избежать подобных ошибок.

Помимо мата и неформальной одежды, опрошенные в качестве наиболее частых нештатных ситуаций называли домашнюю обстановку на заднем фоне, невыключенный микрофон или камеру, неграмотную речь и ошибки в именах коллег или руководителей.

Также участники конференций пожаловались на частые случаи скучного изложения информации с излишним использованием профессиональных терминов и на ситуации, когда выступающий не настроил заранее презентацию.

Стыдные промахи во время видеоконференций допускали жители различных стран. Так, cотрудникам нью-йоркского городского совета посреди онлайн-заседания включили порно. Инцидент произошел утром 11 февраля во время совещания чиновников в Zoom. А член городского совета в Великобритании нецензурно выругался во время официального заседания, проходившего онлайн через сервис видеоконференций.

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По материалам: lenta.ru
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