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Осужденный по делу «Нового величия» пожаловался в ЕСПЧ на изнасилование молотком

Осужденный по делу «Нового величия» пожаловался в ЕСПЧ на изнасилование молоткомФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Осужденный по делу «Нового величия» Руслан Костыленков направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о пытках силовиками во время задержания. Об этом «Зоне права» сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

Костыленков рассказал, что в марте 2018 года при задержании сотрудники СОБРа пытали его в квартире, душили пластиковым пакетом и избивали ради признательных показаний. Когда мужчина согласился дать их, силовики не прекратили издевательства. Двое из них отвели россиянина на кухню и изнасиловали кухонным молотком для мяса.

В правозащитной организации отметили, что российские суды трижды отказывались возбуждать уголовное дело, несмотря на медицинские справки о телесных повреждениях. В жалобе Костыленков указал, что были нарушены его права не подвергаться пыткам и на правовую защиту.

В августе 2020 года Руслан Костыленков был признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорен к семи годам общего режима. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание на три месяца. Защита фигурантов дела считала, что молодых людей подставил внедренный силовиками провокатор, который настоял на создании устава организации и арендовал помещения для встреч. На суде Костыленков пытался покончить с собой.

Россия

По материалам: lenta.ru
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