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Пара блогеров нашла человеческий череп в городском лесу и была обругана в сети

Пара блогеров нашла человеческий череп в городском лесу и была обругана в сетиКадр: видео Exploring With Danny / YouTube

Пара блогеров с YouTube, Дэнни Даффи (Danny Duffy) и его партнерша Фелисити Даффи (Felicity Duffy), опубликовала влог с прогулки по лесу неподалеку от Болтона, города на северо-западе Англии. Как сообщает Daily Mail, они нашли человеческие останки, в том числе череп, и изучили их, прежде чем вызвать полицию. Из-за этого их обругали в сети.

Чета Даффи регулярно выпускает видео на связанные с паранормальным темы. Например, они посещают заброшенные дома, в которых якобы обитают привидения. Для нового ролика городские исследователи, как себя называют сами блогеры, прошлись вечером по лесу, где и обнаружили человеческие останки.

Однако вместо того, чтобы вызвать полицию, блогер поднял череп и стал показывать его зрителям, чтобы те могли детально рассмотреть находку вместе с ним. Его возлюбленная в этот момент снимала все на камеру. «Это реалистично настолько, насколько это вообще возможно», — констатировал блогер.

Пара изучала череп примерно три минуты, после чего сообщила о находке в полицию. Сотрудники прибыли на место и позже подтвердили, что Даффи нашли настоящий человеческий череп, но отказались сообщить какие-либо другие детали.

В комментариях под роликом многие зрители осудили действия авторов. «Не могу поверить, что вы такое опубликовали», — написал один из пользователей. Некоторые отмечали, что пара по сути была на месте преступления и могла навредить расследованию, испортив улики.

Инцидент произошел 1 марта, а видео было опубликовано вечером 2 марта. В полиции рассказали, что пока проводятся исследования, которые позволят определить, как давно останки находились в земле и каким образом они оказались в лесу.

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По материалам: lenta.ru
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