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Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. Радостную новость супруга режиссера сообщила в Instagram. "Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021г." — написала Паулина.

На прикрепленном к записи снимку актриса стоит беременная в черной пижаме, придерживая живот руками.


Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком. У Федора Бондарчука есть двое взрослых детей, которые родились в браке с первой женой Светланой Бондарчук, и две внучки.


Пара поженилась в 2019-м году.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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