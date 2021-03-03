Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями

Лидия Мартынова

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. Радостную новость супруга режиссера сообщила в Instagram. "Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021г." — написала Паулина.

На прикрепленном к записи снимку актриса стоит беременная в черной пижаме, придерживая живот руками.

Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком. У Федора Бондарчука есть двое взрослых детей, которые родились в браке с первой женой Светланой Бондарчук, и две внучки.

Пара поженилась в 2019-м году.