Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына. Актриса раскрыла имя мальчика

Вадим Карасев

53-летний Федор Бондарчук в третий раз стал отцом. Знаменитому режиссеру родила ребенка 32-летняя Паулина Андреева, сообщает РИА Новости.

Радостную новость сообщила на своей странице в инстаграме Паулина Андреева, отключив комментарии.

Популярная актриса опубликовала черно-белое фото, на котором позирует с округлившимся животом, придерживая его руками. Супруга режиссера призналась, что 2 марта у нее родился мальчик, раскрыв его имя.

"Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021г" - написала 32-летняя актриса, для которой малыш стал первенцем.

В то же время у Федора Бондарчука, с которым Паулина Андреева поженилась в 2019 году, есть двое детей, родившихся в браке со Светланой Бондарчук.

Ранее появилась информация, что с Фёдора Бондарчука требуют через суд 6,5 миллионов из-за долга по кредиту.