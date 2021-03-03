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Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына. Актриса раскрыла имя мальчика

Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына. Актриса раскрыла имя мальчика

53-летний Федор Бондарчук в третий раз стал отцом. Знаменитому режиссеру родила ребенка 32-летняя Паулина Андреева, сообщает РИА Новости.

Радостную новость сообщила на своей странице в инстаграме Паулина Андреева, отключив комментарии. 

Популярная актриса опубликовала черно-белое фото, на котором позирует с округлившимся животом, придерживая его руками. Супруга режиссера призналась, что 2 марта у нее родился мальчик, раскрыв его имя.

"Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021г" - написала 32-летняя актриса, для которой малыш стал первенцем.

В то же время у Федора Бондарчука, с которым Паулина Андреева поженилась в 2019 году, есть двое детей, родившихся в браке со Светланой Бондарчук.

Ранее появилась информация, что с Фёдора Бондарчука требуют через суд 6,5 миллионов из-за долга по кредиту.

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По материалам: uposters.ru
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