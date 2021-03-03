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Паулина Андреева родила сына

Паулина Андреева родила сына

Вот уже несколько месяцев актриса не появляется на публике, а спектакли с ее участием отменены. Оказывается, всему этому есть вполне уважительная причина — 2 марта Паулина Андреева впервые стала мамой.


Как рассказал «NewsTes.ruу» инсайдер, первый ребенок в семье актрисы и режиссера появился на свет в элитном госпитале «Лапино». «2 марта Паулина родила сына. Сейчас она находится в закрытой VIP-палате под наблюдением. Пускают к ней только медперсонал», — сообщили нам сегодня.

Мы, конечно, слухам не доверяем, поэтому решили лично поздравить новоиспеченных родителей... Но не сложилось! Федор Бондарчук оказался занят на съемках, а его племянник Константин Крюков, который прежде всегда вежливо общался с журналистами, бросил трубку, едва речь зашла о новорожденном. Брат Андреевой ответил, что ему неудобно разговаривать, а пиар-директор актрисы Ольга Логинова — что сейчас находится в больнице. Впрочем, примечательно то, что никто отрицать рождение мальчика все же не стал.

А спустя несколько минут после наших звонков Паулина лично поделилась радостной новостью в Instagram. «Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021», — написала она.

Напомним, впервые информация о том, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук скоро станут родителями, прозвучала в блоге Лены Миро. Еще в сентябре прошлого года скандальный блогер писала: «Паулину — поздравляю». Тогда директор актрисы Анастасия Враменко строго отреагировала: «Никаких комментариев по этому поводу не будет».

Мы рады поздравить семью режиссера с пополнением!

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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