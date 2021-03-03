Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Перечислены самые популярные подарки для россиянок на 8 марта

Перечислены самые популярные подарки для россиянок на 8 мартаФото: Pixabay.com

Россиянки продолжают получать на 8 марта стереотипные подарки. Так, одним из наиболее популярных запросов в интернет-магазине Wildberries в преддверии праздника стали сковороды. В несколько раз увеличились и продажи фенов для волос, сообщает РИА Новости.

«Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к Восьмому марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад», — сообщили в пресс-службе ретейлера.

Как предсказали в компании, россиянки также получат в качестве подарков цветы, мягкие игрушки, конфеты, духи и кремы. Соответствующие запросы лидировали на сервисе в период с 15 по 28 февраля. В Wildberries отметили, что самой дорогой мягкой игрушкой стал плюшевый медведь в 2,2 метра ростом. Он обошелся покупателю в 5,9 тысячи рублей.

Ранее врачи призвали россиян быть осторожными с мимозами в качестве подарка на 8 марта. Пыльца этого цветка надолго задерживается в воздухе и может вызвать аллергию.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный вирус-шифровальщик
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сети
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big скрывала свое прошлое
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Купить полиуретан
Купить полиуретан

Топ на сегодня

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Жители России назвали самые популярные подарки на 8 Марта
Названы самые популярные покупки к 23 февраля
Ювелирные украшения возглавили рейтинг востребованных на 8 Марта подарков
Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта