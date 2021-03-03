Платье Жанны Фриске выставили на аукцион за 100 тысяч

Алексей Вольцев

Несмотря на то, что со дня смерти Жанны Фриске прошло почти шесть лет, память о ней не угасает. Ежегодно ценители ее творчества устраивают мероприятия, на которых вспоминают ушедшую звезду, которая, к слову, всегда считалась иконой стиля.

Так, одно из платьев Жанны Фриске будет выставлено на аукцион. Произойдет это 5 марта в Красногорске на благотворительном форуме предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром».

В рамках мероприятия благотворительный фонд «Жанна Фриске — Я рядом!» проведет концерт и аукцион, на котором одним из лотов станет платье звезды, в котором она присутствовала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. Золотистый наряд с ассиметричным верхом удачно подчеркивал фигуру певицы. Многие стилисты до сих пор считают, что это один из лучших образов Жанны с ковровой дорожки. Стартовая цена лота — сто тысяч рублей.

Жанна часто советовалась по вопросам стиля с Владом Лисовцом. Знаменитости дружили более 20 лет. Именно Влад был автором всех причесок певицы.

«Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя, как девочка, все это любила, но и через энергетику. Она видела во мне старшего брата», — рассказывал Лисовец.

Напомним, что Фриске скончалась в июне 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Несмотря на усилия врачей, как российских, так и зарубежных, спасти певицу не удалось. У Жанны остался сын Платон от Дмитрия Шепелева, мальчик живет с отцом.