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Платье Жанны Фриске выставили на аукцион за 100 тысяч

Платье Жанны Фриске выставили на аукцион за 100 тысяч

Несмотря на то, что со дня смерти Жанны Фриске прошло почти шесть лет, память о ней не угасает. Ежегодно ценители ее творчества устраивают мероприятия, на которых вспоминают ушедшую звезду, которая, к слову, всегда считалась иконой стиля.


Так, одно из платьев Жанны Фриске будет выставлено на аукцион. Произойдет это 5 марта в Красногорске на благотворительном форуме предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром».

В рамках мероприятия благотворительный фонд «Жанна Фриске — Я рядом!» проведет концерт и аукцион, на котором одним из лотов станет платье звезды, в котором она присутствовала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. Золотистый наряд с ассиметричным верхом удачно подчеркивал фигуру певицы. Многие стилисты до сих пор считают, что это один из лучших образов Жанны с ковровой дорожки. Стартовая цена лота — сто тысяч рублей. 

Жанна часто советовалась по вопросам стиля с Владом Лисовцом. Знаменитости дружили более 20 лет. Именно Влад был автором всех причесок певицы. 

«Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя, как девочка, все это любила, но и через энергетику. Она видела во мне старшего брата», — рассказывал Лисовец.

Напомним, что Фриске скончалась в июне 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Несмотря на усилия врачей, как российских, так и зарубежных, спасти певицу не удалось. У Жанны остался сын Платон от Дмитрия Шепелева, мальчик живет с отцом.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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