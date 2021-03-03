Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту

Алексей Вольцев

Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит оплачивать с помощью смартфона покупки как в интернете, так и офлайн, говорится в сообщении VK Pay.

"VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн с помощью смартфона через Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.