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Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит оплачивать с помощью смартфона покупки как в интернете, так и офлайн, говорится в сообщении VK Pay.

"VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн с помощью смартфона через Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.

Экономика

По материалам: ria.ru
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Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
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