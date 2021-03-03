Победитель конкурса "Лидеры России" обсудил с Силуановым благоустройство центра Волгограда
Наставник конкурса "Лидеры России", министр финансов Антон Силуанов провел встречу с победителем конкурса "Лидеры России 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода, депутатом Волгоградской городской думы Русланом Морозовым.
Морозов представил наставнику проект реконструкции центра Волгограда с целью увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов. По словам Силуанова, общение в рамках программы "Наставничество" позволяет "посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом".
Морозов вместе с представителями администрации Волгограда проанализировал все перспективные городские территории и изучил мнения горожан по благоустройству. В итоге был определен участок, нуждающийся в капитальном благоустройстве. Морозов отметил, что представленный им план приглянулся Силуанову.
Благоустройство центра города за счет размещения объектов общепита, аттракционов, торговых площадей создаст более сотни новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка, пояснил Морозов.