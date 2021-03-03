Победитель конкурса "Лидеры России" обсудил с Силуановым благоустройство центра Волгограда

Вадим Карасев

Наставник конкурса "Лидеры России", министр финансов Антон Силуанов провел встречу с победителем конкурса "Лидеры России 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода, депутатом Волгоградской городской думы Русланом Морозовым.

Морозов представил наставнику проект реконструкции центра Волгограда с целью увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов. По словам Силуанова, общение в рамках программы "Наставничество" позволяет "посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом".



Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы — это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан.

Морозов вместе с представителями администрации Волгограда проанализировал все перспективные городские территории и изучил мнения горожан по благоустройству. В итоге был определен участок, нуждающийся в капитальном благоустройстве. Морозов отметил, что представленный им план приглянулся Силуанову.

Основная задача проекта — запустить лучшую на сегодня практику благоустройства небольших территорий, которую можно будет масштабировать по всей стране. Как правило, регионам на эти цели выделяются капитальные федеральные гранты. Однако после проведения благоустройства территорий чаще всего их обеспечение и развитие в дальнейшем оказывается проблемой, так как ложится на малые бюджеты моногородов либо муниципальных районов. Соответственно, территория рано или поздно увядает. И наша главная цель — выработать такой механизм, при котором преображенная территория могла бы сама себя содержать, аккумулировать средства для модернизации, ремонта, а в перспективе — выйти на самоокупаемость.

Благоустройство центра города за счет размещения объектов общепита, аттракционов, торговых площадей создаст более сотни новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка, пояснил Морозов.

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