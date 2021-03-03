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Подозревали мужа, а теперь разыскивают сына: кто убил семью из трех человек в Пермском крае

Подозревали мужа, а теперь разыскивают сына: кто убил семью из трех человек в Пермском крае

Трагедия произошла 2 марта. После прибытия на место преступления и обнаружения трех окровавленных трупов полиция тут же объявила в розыск главу семейства, но позднее выяснилось, что он тоже был среди жертв.


Почти сутки Алексей Горбунов считался главным подозреваемым по делу об убийстве трех человек. В поселке Октябрьский было найдено истерзанное тело женщины в возрасте 41 года, мужчины и девочки-подростка. Все указывало на то, что Горбунов жестоко расправился с женой, сыном и дочерью, после чего скрылся.

Однако вскрытие показало, что Алексей и сам оказался жертво. Тело мужчины было так сильно обезображено, что его не смогли опознать. Все его лицо покрывали рубленые раны. Именно поэтому следователи пришли к выводу, что перед ними труп сына Горбунова.

После этого в розыск был объявлен 17-летний наследник погибшей пары. Как сообщили одноклассники юноши, в последние несколько дней он вел себя странно. Молодой человек все время жаловался на боли в голове и казался замкнутым и угрюмым. При этом у юноши, по словам соседей и родственников, не было конфликтов с близкими. Наоборот, семью Горбуновых характеризовали как благополучную. Так что в мотивах жестокого убийства полицейским еще предстоит разобраться.

Известно, что из дома погибших пропали ценные вещи, был опустошен сейф. По мнению оперативников, подозреваемый мог украсть наличность, чтобы облегчить себе побег. Вадим Горбунов был найден лишь на вторые сутки после совершения зверского убийства. Ему удалось добраться до Екатеринбурга, но там парня схватили.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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