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Подростков выгнали из американской школы, обвинив в оскорблении негров из-за средства от прыщей

Подростков выгнали из американской школы, обвинив в оскорблении негров из-за средства от прыщей

В калифорнийской средней школе Святого Франциска потребовали от учащихся добровольно отчислиться, заподозрив в оскорблении темнокожих. Виной всему стал крем от прыщей, сообщает Daily Mail.

Скандал произошел в Маунтин-Вью из-за того, что в учебном заведении обратили внимание на фото 2017 года, на котором трое 14-летних подростков запечатлены с темно-зелеными лицами. Родители детей утверждают, что они просто нанесли на кожу средство от акне.

В школе решили, что подростки оскорбили темнокожих с помощью "блэкфейса", несмотря на все оправдания школьников. Директор учебного заведения Кэти Тикелл в разговоре с их родителями назвала детей "нежеланными гостями в школе".

После отчисления родители детей обвинили учебное заведение в клевете, подав соответствующий иск в суд. Как отмечается, за день до публикации скандального снимка они выложили другое фото — со средством от прыщей белого цвета.

"Этот судебный процесс — попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений из-за смерти Джорджа Флойда", — считают родители.

По словам родственников мальчиков, инцидент негативно повлиял на репутацию их семей, вынудив их уехать в другой район.

Как писал NEWSTES, ранее секс-эксперта обвинили в расизме из-за клипа про "кунг-фу-вагину", способную ломать деревяшки.

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По материалам: uposters.ru
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