Подсчитаны убытки Украины от запуска «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток-2» могут составить три миллиарда долларов. Такую сумму подсчитал бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, ее он озвучил в беседе с НСН.

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы», — заявил Лановой, добавив, что при этом цены на тепло, свет, газ и другие ресурсы для населения повысятся.

При этом он отметил, что полная остановка транзита газа через Украины невозможна. И Киев, перекупая топливо у посредников, так или иначе поддерживает экспорт российского газа. «Просто этот экспорт закамуфлирован. И это большой объем. Примерно треть газа Украина получает российского», — сказал бывший министр экономики.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев подготовился к запуску «Северного потока-2». Он пояснил, что Украина будет иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене, благодаря подземным хранилищам и интеграции в европейскую газотранспортную систему.