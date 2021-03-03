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Полицейских из Сум будут судить за то, что сделали задержанному больно: ГБР показало фото беспредела


Двум полицейским сообщил о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что сотрудники патрульной полиции Сумской области подошли к мужчине, стоявшему во внутреннем дворике одного из домов и потребовали предъявить документы. Тот отказался их предоставить, но указал, что он инвалид второй группы и не нарушает закон. Несмотря на это, правоохранители задержали мужчину, надавив коленом на его шею и голову, а также надели на руку и ногу наручники. Затем несли задержанного к автомобилю за наручники, что причиняло ему сильную боль. Эти факты подтвердили свидетели.

Полицейских из Сум будут судить за то, что сделали задержанному больно: ГБР показало фото беспредела

Судебно-медицинская экспертизы установила, что потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: синяки, многочисленные ссадины и перелом пальца правой кисти.

Суд признал, что никаких оснований для задержания у правоохранителей не было, а полицейским сообщил о подозрении в превышении служебных полномочий.

Напоминаем, в Харьковской области двое полицейских «улучшали статистику», игнорируя тяжкие преступления.

Фото: ГБР

Украина

По материалам: fakty.ua
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