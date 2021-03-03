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» Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Сегодня, 16:15
Алексей Вольцев
Политика
По материалам: ria.ru
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