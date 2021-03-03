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Попытавшийся найти возлюбленную парень случайно создал чат с 60 девушками

Попытавшийся найти возлюбленную парень случайно создал чат с 60 девушкамиКадр: @alainadevries / TikTok

Парень по имени Айзек Тейлор (Issac Taylor), пытавшийся найти возлюбленную в сети, случайно создал групповой чат сразу с 60 девушками. Как сообщает Daily Mirror, одна из участниц чата по имени Алайна (Alaina) опубликовала скриншоты их общей переписки.

Тейлор сделал селфи с голым торсом и планировал отправить его нескольким десяткам девушкек из своего списка контактов. Однако по ошибке он создал чат, в котором оказались сразу все потенциальные партнерши.

По словам Алайны, вскоре парень осознал, что случайно организовал групповую беседу, и принес извинения всем девушкам. Он также заявил, что займется переоценкой своих приоритетов, и пригласил несостоявшихся возлюбленных на вечеринку, на которой они могли бы высмеять его поступок.

Алайна же заметила, что неожиданное знакомство в чата оказалось скорее положительным опытом: девушка начала общаться и подружилась с некоторыми из участниц беседы.

Ранее блогерша Эмили Замбрано (Emely Zambrano) прославилась в TikTok после того, как опубликовала несколько роликов с оригинальной местью парню-изменщику. Она распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.

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По материалам: lenta.ru
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