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Потерявшие работу россияне не смогли снова трудоустроиться

Потерявшие работу россияне не смогли снова трудоустроитьсяФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Большинство россиян, которые недавно потеряли работу, не смогли снова трудоустроиться. Новое место удалось отыскать только 41 проценту граждан. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

Специалисты пришли к выводу, что гражданам не очень активно помогали найти работу, однако центры занятости переориентировались на предоставление установленных правительством денежных выплат. ­

«Повышение ­пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее ­регистрироваться как официально безработные — они хотели получать деньги во время кризиса, понимая, что найти работу сложно», – пояснил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Эксперты пришли к выводу, что повышение пособий в текущем году помогло бы рынку труда быстрее восстановиться.

Недавнее исследование Edelman Trust Barometer 2021 показало, что потеря работы остается для россиян одним из главных страхов. Почти 80 процентов россиян оказались не уверены в своем трудоустройстве во время пандемии коронавируса, 43 процента опрошенных назвали потерю работы своим главным страхом. Вторым самым популярным опасением для россиян стала возможная утрата гражданских свобод (об этом заявил 61 процент респондентов). На третьем месте — боязнь заразиться коронавирусом (60 процентов).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что в марте в России может пройти очередная волна сокращений. Министр допустил, что такая ситуация возможна в компаниях из сферы услуг, развлечений и общественного питания. Он добавил, что сейчас власти готовят ряд нормативных актов, связанных с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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