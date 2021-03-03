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Повзрослевший Чимин стал еще более сексуальным

Повзрослевший Чимин стал еще более сексуальным

Парень умеет удивлять!

Уверены, вы относитесь к Чимину (Jimin) как к милому молодому человеку. Вряд ли кто-то задумывался, насколько он может быть сексуальным! Однако в новом выпуске «Run BTS» он продемонстрировал, каким бывает, когда его никто не видит.


В серии парни разделились на две команды и должны были аргументировать свою позицию на ту или иную тему. Но у них были и запрещенные слова. Если кто-то из ребят произносил их, парней сразу обливают водой.

Сразу после просмотра нового видео АРМИ обратили внимание на Чимина, потому что он в этом выпуске перестал быть милашкой, а превратился в настоящего сексуального самца! И все из-за чего? Из-за мокрых волос!

И как после увиденного теперь воспринимать Чимина? Ведь больше на него не посмотришь, как раньше. Теперь он – герой многих снов представительниц АРМИ. Чимин, что ты делаешь?

Надеемся, таких потрясений больше не придется испытывать, хотя периодически все же хочется узнавать о своих кумирах что-то новое. Ждем подобного от других участников группы!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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