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Премьер Словакии решил подарить Закарпатье России: МИД Украины ответил

Премьер Словакии решил подарить Закарпатье России: МИД Украины ответил

Премьер-министр Словакии Иван Матович позволил себе недружественный выпад в сторону Украины, допустив возможность «отдать» РФ украинское Закарпатье в обмен на российскую вакцину «Спутник V». Об этом он заявил в эфире местного радио.

Как сообщает Европейская правда, это заявление прозвучало в ответ на вопрос, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

«Закарпатскую Украину», — сказал тот, чем шокировал журналиста.

Впрочем, затем Матович заявил, что пошутил.

Заявления главы словацкого правительства не остались без реакции в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба посоветовал «шутнику» обменять вакцину на несколько регионов Словакии.

«Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал Кулеба в Twitter.

На данный момент известно, что МИД Украины потребовал от словацкого премьера официальных извинений, для чего вызвал к себе Посла Словакии и выразил ему протест.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и такими, что негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинский посол посетил МИД Словакии, чтобы выразить демарш из-за «шутки» Матовича о Закарпатье.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую до этого использовала только Венгрия. Решение правительства Матовича спровоцировало политический кризис — две партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции.

Напомним, в Украине российскую вакцину отказались даже регистрировать. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 8 февраля.

Украина

По материалам: fakty.ua
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