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Профсоюз «Альянс врачей» признан иностранным агентом

Профсоюз «Альянс врачей» признан иностранным агентомФото: @alyansvrachey

Профсоюз медработников «Альянс врачей» включен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Во исполнение требований действующего законодательства России 3 марта в реестр включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В. Васильевой», — говорится в сообщении, полученным агентством.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки организации были установлены случаи получения денег из-за границы и осуществления политической деятельности. Какой именно, не уточняется.

Глава профсоюза Анастасия Васильева проходит обвиняемой по «санитарному делу» из-за несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

На сайте профсоюза указано, что «Альянс врачей» защищает права медицинских работников по всей России. В стране создано 42 региональных отделения организации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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