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Прохор Шаляпин высылает голые фотки старым женщинам

Прохор Шаляпин высылает голые фотки старым женщинам

Прохор Шаляпин вновь был втянул в скандал с участием пенсионерок… Правда, косвенно. Любитель бабушек выступил в одном из российских курортных городов в провокационном наряде и опубликовал видео с перформанса в Instagram, что спровоцировало хейт его подписчиков.


Итак, артист вышел к своим слушателям в элегантном и весьма изысканном белом костюме с подходящими по стилю туфлями и аксессуарами. Казалось бы, прекрасный образ с пышной светлой блузой и аккуратно зачесанными волосами. Почему публика выражает недовольство? Все дело в том, что акцент приходится как раз таки на брюки. На отдельную их часть. Женщины в возрасте, любящие творчество охмуряющего всех бабушек страны мужчины, высказали свое резкое «нет» узким брюкам не по размеру, в которых у мачо выпирает то, что не должны видеть впечатлительные дамы «за 60».

«Ты бы еще в личку это начал рассылать, может новую невесту бы нашел!», «А он и шлет, я уверен, только высылает голые фотки старым женщинам», — с издевкой развели беседу нетизены в комментариях Прохора.

А что думаете вы? Действительно его костюм выглядит вульгарно из-за… одной детали?


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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