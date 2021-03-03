Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Производство машин в России оказалось под угрозой

Производство машин в России оказалось под угрозойФото: Игорь Иванко / АГН «Москва »

В России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем, сообщает газета «Коммерсантъ». Пока что отечественные заводы не снижают выпуск, покрывая нехватку компонентов из складских запасов.

Дефицит коснулся тех микросхем, которые необходимы для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и других.

Ссылаясь на участников рынка, издание объясняет, что дефицит связан с тем, что весной 2020 года па фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась просто не готова к резкому восстановлению объемов. Причем проблемы могут затянуться не менее чем на полгода, а без модулей с чипами автомобили не смогут попасть на российский рынок.

О сложностях уже сообщили в в «Сантэл Навигации», которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим автопроизводителям.

Как рассказал гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, на производство микросхем уходит в среднем полгода. Сначала выращиваются кремниевые кристаллы, а, учитывая специфику их создания, это делают нечасто, но большими партиями. Часть кристаллов потом устанавливают в корпуса, а остальное лежит на складах. «Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — сказал Горелик.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный вирус-шифровальщик
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сети
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big скрывала свое прошлое
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Купить полиуретан
Купить полиуретан

Топ на сегодня

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Производство ГЛОНАСС оказалось под угрозой из-за импортных комплектующих
Добыча золота в России оказалась под угрозой из-за дефицита мигрантов
Эксперты: из России могут уйти все бренды класса люкс
В мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области поступил новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии