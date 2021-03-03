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Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба, отметил, что работа должна быть четкой и ритмичной.

"Работа должна быть максимально четкой и ритмичной. В этой связи по итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба", - сказал Путин во время заключительного слова.

Экономика

По материалам: ria.ru
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