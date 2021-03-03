Путин призвал защитить избирательное законодательство

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено.

Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную Думу.

"Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД России.