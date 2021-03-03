Путин рассказал о работе органов внутренних дел в 2020 году

Анастасия Иванова

Органы внутренних дел РФ в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса действовали грамотно, четко и без сбоев, в целом успешно решали поставленные перед ними задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на сложности, связанные эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев - имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере", - сказал Путин в ходе выступления.