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Путин рассказал о работе органов внутренних дел в 2020 году

Путин рассказал о работе органов внутренних дел в 2020 году
Органы внутренних дел РФ в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса действовали грамотно, четко и без сбоев, в целом успешно решали поставленные перед ними задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на сложности, связанные эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев - имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере", - сказал Путин в ходе выступления.

Россия

По материалам: ria.ru
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