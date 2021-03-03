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Растения-обереги: как их использовать в повседневной жизни

Растения-обереги: как их использовать в повседневной жизни

Известно, что многие растения обладают магическими свойствами, и их используют с древнейших времен, чтобы защититься от бед и недугов, привлечь счастье и любовь, обрести благополучие и взаимопонимание. Самые простые растения станут в этом настоящей подмогой.


В прежние времена растения использовали повсеместно, защищаясь с их помощью от разных бед. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с защитными свойствами простых на первый взгляд трав, чтобы использовать их в повседневной жизни для обретения счастья и благополучия.

Мята. Высушенные листочки мяты берегут путешественников во время дальней дороги от бед и неприятностей. Используют мяту и для укрепления дружбы, добавляя в чай или передавая высушенные листочки близким людям.

Можжевельник. Веточка можжевельника испокон веков использовалась для привлечения удачи и защиты от неприятностей, связанных с магическими воздействиями.

Дуб. Дубовая кора придает сил и мужества, помогает воспитать силу воли и отстоять правоту. Ее кладут в карман одежды, завернув в льняную или хлопковую тряпицу.

Зверобой. Это растение привлекает женихов, помогает защититься от сглазов и порчи, защищает младенцев от дурных людей и опасностей.


Папоротник. Высушенные листочки папоротника привлекают удачу и помогают находить источники финансового благополучия. Также при помощи этого растения защищаются от разного вида магических и энергетических атак.

Лесные орехи. Найти сросшийся орех — большая удача. Такой талисман помогает защититься от сглаза и порчи, а также от любого негатива. Также орехи помогают привлекать деньги и не тратить их попусту. Заменой орехам могут стать желуди.

Редис. Редиску в прежние времена сажали на подоконниках, чтобы сохранить благополучие в доме. Для этих целей можно использовать высушенные листья растения или сами плоды.

Черника. Ягоды черники, положенные рядом с порогом, не пропустят людей со злыми намерениями. Кустик черники, посаженный у дома, убережет от порчи.

Укроп. Это растение помогает обрести внутреннюю гармонию. Укроп по преданию защищает от магов и колдунов. Для защиты себя и своего дома можно использовать любые части растения, но самыми сильными считаются созревшие семена.

Рябина. В прежние времена рябину старались посадить возле дома, чтобы защититься от зла. Веточка рябины, положенная в карман, помогает приблизить важную встречу. Веточка с ягодами защитит от порчи, сглаза и подклада, если расположить ее у входной двери.


Чертополох. Засушенный цветок чертополоха защитит от любого зла, особенно если речь идет о магическом воздействии. Оберег защитит от порчи, а также не позволит стать жертвой приворота или отворота. В доме засушенное растение сохранит позитивную энергетику.

Облепиха. Это растение усиливает интуитивные способности и избавляет от депрессивных мыслей. Высушенные веточки или ягоды помогут быстро распознавать обман, если носить их с собой.

Картофель. Высушенная ботва картофеля бережет от злых чар. Особенно они помогают девушкам, которые подвергаются порчам-крадникам на красоту. Листочки кладут рядом с зеркалом и носят с собой в кармане.

Морковь. Высушенная ботва бережет от негативных эмоций, помогает избежать конфликтов и ссор.

Клубника. Высушенные ягоды сохранят финансовый достаток и уберегут от кражи. Листочки растения ограждают от влияния энергетических вампиров.

Лук. Это растение бережет от сглаза и порчи, особенно если речь идет о маленьких детях. Луковицы кладут в детские кроватки, коляски и рядом с порогом дома.

Виноград. Сухие ягоды сохранят здоровье и взаимные чувства. Их кладут в укромном месте спальни. Сухие листья помогут защититься от пожара.

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По материалам: dailyhoro.ru
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