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Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составит протоколы за неудаление запрещенной в России информации в отношении соцсети Twitter. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Размер штрафа определит суд. В РКН уточнили, что в Twitter проинформированы о намерениях ведомства. Накануне Роскомнадзор сообщил, что соцсеть с 2017 года не удалила 2862 материала с запрещенной информацией, при этом в ее адрес было отправлено свыше 28 тысяч уведомлений с соответствующими требованиями.

Как напомнили в ведомстве, согласно статье 13.41 КоАП, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, ей грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании.

При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.


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По материалам: uposters.ru
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