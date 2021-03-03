"Роснефть" подала иски к Bloomberg, "Новой газете" и "Важным историям"

Анастасия Иванова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ЗАО "Издательский дом "Новая газета", латвийской IStories fonds (интернет-издание "Важные истории") и американскому информационному агентству Bloomberg, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Все иски поступили в суд во вторник и к рассмотрению пока не приняты. В карточках дел говорится, что нефтяная компания подала заявления "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". В последнее время с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации.

В первом иске соответчиком учредителя "Новой газеты" в карточке указан Максим Авербух. Соответчик в иске к "Важным историям" – Роман Шлейнов. Предмет и основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.

В "Роснефти" подтвердили РИА Новости факт подачи исков, однако пока не уточнили суть споров.