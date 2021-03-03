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Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков

Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков
Росреестр подготовил изменения Земельного кодекса, позволяющие снизить административные барьеры для застройщиков, участвующих в реализации масштабных инвестпроектов, сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в законодательстве существует правовая неопределенность относительно определения срока аренды земельного участка, который без проведения торгов предоставляется застройщикам для реализации инвестиционного проекта. В связи с этим застройщики-инвесторы сталкиваются в том числе с невозможностью в установленные сроки завершить масштабные инвестиционные проекты. Кроме того, из-за отсутствия оснований для заключения нового договора аренды им приходится расторгать договор по реализации инвестпроекта, что влечет для них необоснованные расходы и затраты", - указывается в сообщении.

Подготовленный Росреестром законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс РФ, чтобы синхронизировать срок предоставления земельного участка в аренду и срок реализации инвестиционного проекта. При этом предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды с застройщиками-инвесторами, которые будут использовать земельные участки для иных целей, указывается в нем.

Внести проект в правительство планируется в конце апреля, добавляется в сообщении.

Россия

По материалам: ria.ru
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