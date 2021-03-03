Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков
"В настоящее время в законодательстве существует правовая неопределенность относительно определения срока аренды земельного участка, который без проведения торгов предоставляется застройщикам для реализации инвестиционного проекта. В связи с этим застройщики-инвесторы сталкиваются в том числе с невозможностью в установленные сроки завершить масштабные инвестиционные проекты. Кроме того, из-за отсутствия оснований для заключения нового договора аренды им приходится расторгать договор по реализации инвестпроекта, что влечет для них необоснованные расходы и затраты", - указывается в сообщении.
Подготовленный Росреестром законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс РФ, чтобы синхронизировать срок предоставления земельного участка в аренду и срок реализации инвестиционного проекта. При этом предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды с застройщиками-инвесторами, которые будут использовать земельные участки для иных целей, указывается в нем.
Внести проект в правительство планируется в конце апреля, добавляется в сообщении.