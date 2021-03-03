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Россия и США оказались лидерами по генерированию спама

Россия и США оказались лидерами по генерированию спама

Свыше половины общемирового объема спам-рассылок производятся с IP-адресов России и США, причем американцы вырвались далеко вперед — на их долю приходится 44,2%, российские же адреса генерируют лишь 9,5%.

Компания Atlas VPN привела статистику, согласно которой в первую пятерку входят также Германия, Франция и Китай. Япония оказалась на шестом месте, за ней следуют Украина, Бразилия, Испания и Иран. Несмотря на то, что из России отправляют почти в 5 раз меньше спама, чем из США, в исследовании она упоминается наравне со Штатами.

Авторы публикации напоминают о том, что около трети спам-писем несут реальные угрозы: они содержат вредоносные вложения или ссылки на них. Большинство проанализированных имейлов оказались связаны с фишингом, 7% можно квалифицировать как попытку шантажа, 2% — как мошенничество.

Как сообщал NEWSTES, в прошлом году Сбербанк получил более 3 млн жалоб на мошенников, использующих в том числе спам для выманивания денег.

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По материалам: uposters.ru
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