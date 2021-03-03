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Россия рассказала о стоящей за партнерством ЕС и США русофобии

Россия рассказала о стоящей за партнерством ЕС и США русофобииФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Мнимое партнерство ЕС и США не нацелено на конструктивное решение задач. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Дипломат также рассказала о русофобии, стоящей за партнерством европейской и американской сторон. «Союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД отмечала, что Вашингтон и Брюссель предприняли враждебный выпад против Москвы, объявив об очередных санкционных мерах для ее «наказания». Захарова обратила внимание на то, что Белый дом культивирует образ внешнего врага, так как запутался во внутренних проблемах.

2 марта США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В мире

По материалам: lenta.ru
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