Россиян начали обманывать с помощью портала «Госуслуги»

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мошенники начали обманывать россиян с помощью сайта «Госуслуг», придумав схему получения сведений о банковских картах. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта. Там мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

Письмо злоумышленников содержит типичные для сообщений с настоящего портала элементы. В самом сообщении говорилось, что его получателю положены социальные компенсации, которые можно оформить в личном кабинете. При этом для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новый способ обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту. Так, злоумышленники начисляют средства человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам. Транзакция оказывается закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе. По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, после подтверждения такие порталы могут списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций.