Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян начали обманывать с помощью портала «Госуслуги»

Россиян начали обманывать с помощью портала «Госуслуги»Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мошенники начали обманывать россиян с помощью сайта «Госуслуг», придумав схему получения сведений о банковских картах. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта. Там мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

Письмо злоумышленников содержит типичные для сообщений с настоящего портала элементы. В самом сообщении говорилось, что его получателю положены социальные компенсации, которые можно оформить в личном кабинете. При этом для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новый способ обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту. Так, злоумышленники начисляют средства человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам. Транзакция оказывается закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе. По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, после подтверждения такие порталы могут списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Захарова ответила на обвинения США в адрес России по химическому оружию
Захарова ответила на обвинения США в адрес России по химическому
Врач назвала необходимую толщину медицинской маски
Врач назвала необходимую толщину медицинской маски
В Белом доме сочли ошибкой отмену ограничений по коронавирусу
В Белом доме сочли ошибкой отмену ограничений по коронавирусу
США не увидели наглядных результатов авиаудара по Сирии
США не увидели наглядных результатов авиаудара по Сирии
Жуткие игры «Run BTS!»: Чонгука затопило водой
Жуткие игры «Run BTS!»: Чонгука затопило водой
Девушка Тэхёна рассказала, какой Ви за кадром: «Он был очень нежным»
Девушка Тэхёна рассказала, какой Ви за кадром: «Он был очень нежным»
«Выставила их нежное фото с дочкой!» — Кристина Асмус хочет вернутся к Гарику Харламову
«Выставила их нежное фото с дочкой!» — Кристина Асмус хочет вернутся
Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего фильма
Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего
Чем занимается Сергей Рост после разрыва отношений с Дмитрием Нагиевым и ухода из «Осторожно, модерн!»
Чем занимается Сергей Рост после разрыва отношений с Дмитрием
«Дно днищенское!»: Дава рассказал, почему никогда не будет работать с Дмитрием Тарасовым
«Дно днищенское!»: Дава рассказал, почему никогда не будет работать с
С титулом "doge". Илон Маск мечтает возвести свой город в Техасе
С титулом "doge". Илон Маск мечтает возвести свой город в Техасе

Топ на сегодня

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

С 1 октября россияне смогут получить СНИЛС сразу после заполнения анкеты
Россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денег
ПФР предупредил о мошенничестве с номерами СНИЛС и паспортов
В Ярославской области активизировались интернет-мошенники