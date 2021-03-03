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Россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денег

Россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денегФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту. Об этом сообщают «Известия».

Так, злоумышленники начисляют средства человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам. Транзакция оказывается закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе. По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, после подтверждения такие порталы могут списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций. В частности, таким способом можно привязать карту к интернет-магазинам, что позволяет избавиться от введения логинов, паролей и кодов доступа при каждой оплате.

Эксперт напомнил, что несколько лет мошенники присылали россиянам SMS о получении средств с номера, похожего на банковский, и звонили с просьбой их вернуть. Сообщение было поддельным, и клиент перечислял собственные деньги. «Сейчас такой вариант не сработает, потому что у большинства россиян всегда есть доступ в мобильный банк для проверки баланса и последних операций», — рассказал Ульянов.

В другом случае перечисление может оказаться «авансом» за покупку на сервисе объявлений, пояснил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Так, злоумышленник создает объявление о продаже товара по заниженной стоимости. Заинтересовавшегося покупателя просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом деньги переводятся третьему лицу. Затем мошенник звонит получателю денег и убеждает перечислить их на его карту под предлогом «возврата» средств за случайный перевод. После этого покупатель требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне.

В Центробанке и крупнейших российских банках подтвердили, что знают о схеме мошенничества. В Банке России отметили, что часто в приходящих SMS и в последующем разговоре мошенники ссылаются на предоплату заказа на «Авито». По данным кредитных организаций, этот способ мошенничества начал активно распространяться в конце 2020 года.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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