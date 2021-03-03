Россиянам раскрыли способ добиться выплаты зарплаты

Вадим Карасев

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Адвокат Валентина Дублина в интервью «Российской газете» раскрыла способ добиться выплаты обещанной зарплаты.

Юрист напомнила, что при устройстве на работу россиянам необходимо крайне внимательно изучить текст трудового договора. По ее словам, в статье 135 Трудового кодекса говорится, что зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в данной организации или у данного индивидуального предпринимателя системами оплаты труда.

Добиться выплаты размера зарплаты, указанной в договоре, можно с помощью заявления в трудовую инспекцию. Кроме того, можно направить претензию работодателю.

В случае отсутствия реакции или отказа в удовлетворении претензии можно подавать исковое заявление в суд, сказала юрист. «Порой без привлечения квалифицированного юриста — специалиста по трудовому праву, разрешить данный вопрос очень сложно», — признала Дублина.

В августе прошлого года эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова назвала россиянам способы добиться от своего начальства повышения заработной платы. Она указала на то, что следует реально оценивать свою ценность как работника. Также можно апеллировать к рынку вакансий, дав понять, что на рынке труда можно найти новое место работы. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что обсуждение повышения зарплаты следует начинать не с конфликта, а с аргументированного разговора.