Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин со сломанной ногой двое суток полз по снежной пустыне к людям и выжил

Россиянин со сломанной ногой двое суток полз по снежной пустыне к людям и выжил

Россиянин со сломанной ногой двое суток полз по снежной пустыне к людям и выжилФото: zvezdaaltaya.ru

Житель села Теректа Усть-Коксинского района Республики Алтай Геннадий Куликов двое суток полз по снежной пустыне к людям со сломанной ногой — его ударила копытом лошадь, испугавшаяся дикого кабана. Об этом рассказала его дочь Мария Куликова в статье для местного издания «Звезда Алтая».

Куликов отправился в горы 21 декабря вместе с лошадью и собакой. Там он планировал найти подходящие места для тебеневки лошадей. Мужчина шел по горной тропе, когда из кустов внезапно выскочил кабан и напугал лошадь. Та забила копытами и ударила Куликова — мужчина упал, а животные разбежались в разные стороны. Куликов остался один без снаряжения и припасов.

«Как быть? Развести костер — нет спичек, — рассказывает Куликов. — А если бы и были — дров, которые я смогу собрать, хватит на час, не больше. А дальше что? Ждать? Но искать меня станут, когда лошадь вернется домой с пустым седлом. А если она не дойдет? К тому же никто не знает, где именно меня искать — никому не сказал, куда еду».

В итоге Куликов решил, что единственный шанс на спасение — ползти дальше самому, поскольку идти он не мог из-за боли в ноге. «Полз на спине, вперед головой, отталкиваясь здоровой ногой и придерживая палками больную... Полз весь день, потом всю ночь, потом еще один день и еще одну ночь, и снова день…. Двое суток! (...) Отдыхать нельзя: расслабишься, уснешь — и все», — вспоминает Куликов.

В результате его нашли в обледеневшей одежде, покрытой инеем, — он собирался перебираться через реку, когда услышал голоса. Куликов не мог говорить и почти не мог двигаться. В санях его отвезли до больницы.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по приросту предприятий МСП
Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по приросту предприятий МСП
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров "Роснефти"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров
Смешно и грустно. Зачем смотреть российский сериал "Я не шучу" про стендап
Смешно и грустно. Зачем смотреть российский сериал "Я не шучу" про
Китайский суд признал нетрадиционную ориентацию болезнью
Китайский суд признал нетрадиционную ориентацию болезнью
Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду
Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о кастрации педофилов
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о кастрации педофилов
Россиянин со сломанной ногой двое суток полз по снежной пустыне к людям и выжил
Россиянин со сломанной ногой двое суток полз по снежной пустыне к
Стало известно, где работают супруги Дмитренко
Стало известно, где работают супруги Дмитренко
Челябинец остался без квартиры после сдачи ее в аренду
Челябинец остался без квартиры после сдачи ее в аренду
Россия и США оказались лидерами по генерированию спама
Россия и США оказались лидерами по генерированию спама
Подростков выгнали из американской школы, обвинив в оскорблении негров из-за средства от прыщей
Подростков выгнали из американской школы, обвинив в оскорблении
В совет директоров "Роснефти" может войти экс-глава МИД Австрии
В совет директоров "Роснефти" может войти экс-глава МИД Австрии

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Актёр Александр Куликов погиб в авиакатастрофе в Крыму
Поединок с Владимиром Соловьевым - Куликов-Корэйба (28.09.2017)
При падении вертолета в Крыму погиб продюсер Александр Куликов
Актер Александр Куликов разбился в авиакатастрофе