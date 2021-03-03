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Российский госдолг оказался под угрозой из-за санкций США

Российский госдолг оказался под угрозой из-за санкций СШАФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Новые санкции, которые США ввели против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), могут поставить под угрозу российский госдолг. Как сообщает The Bell, ограничительные меры могут расширить уже через три месяца.

В частности санкции против России введены по закону CBW Act от 1991 года, описывающему ограничительные меры за применение химического оружия. Сначала вводятся санкции первого этапа: от запрета поставок оружия до прекращения любой помощи со стороны США, кроме гуманитарной.

После этого стране дается 90 дней, чтобы признать нарушения и прекратить использование химоружия. Если условия не соблюдаются, вводится второй и более жесткий пакет санкций, в нем предусмотрены шесть мер, президент США должен будет ввести по крайней мере три из них.

Иными словами, уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом. Как говорилось в обзоре Института международных финансов «Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против России», запрет на операции с российскими госбумагами может привести к негативным последствиям для всей международной финансовой системы.

Российские облигации федерального займа (ОФЗ) входят во все основные глобальные индексы развивающихся стран и занимают там ключевую позицию. Еще в феврале прошлого года специалисты предупреждали, что возможное введение США санкций на российский госдолг может стать потрясением для развивающихся рынков.

Ранее США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Еще под санкции попали девять компаний из России: «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

Экономика

По материалам: lenta.ru
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