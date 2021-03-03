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Российский истребитель сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем

Российский истребитель сопроводил бомбардировщики США над Балтийским моремФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно официальному заявлению, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили два американских В-1В, когда они приближались к границе России. Су-27 был поднят для недопущения ее нарушения и опознавания воздушных целей. Российский истребитель сопроводил самолеты США над Балтийским морем и вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушения государственной границы допущено не было.

Ранее сообщалось, что два российских истребителя Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем. В Минобороны России отметили, что самолеты направлялись к границам страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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