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Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта

Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфарктаФото: Pixabay.com

Чтобы снизить риск инфаркта, следует выполнять три упражнения: это регулярная ходьба, ходьба на ягодицах и «Золотая рыбка». Их в беседе с телеканалом «360» назвал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

«Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга», — подчеркнул врач, добавив, что в жизнедеятельности организма многое зависит от работы позвоночника.

Кроме того, медик порекомендовал такое упражнение как ходьба на ягодицах. Для его выполнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать по 24 шага, пояснил Хорошев, добавив, что упражнение нельзя выполнять, сидя на ковре.

Также полезным кардиолог назвал упражнение «Золотая рыбка». «Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног», — рассказал Хорошев.

Для предотвращения риска сердечных заболеваний следует добавить в рацион больше овощей и фруктов, а потребление мяса напротив сократить до двух-трех раз в неделю, подытожил эксперт.

Россия

По материалам: lenta.ru
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