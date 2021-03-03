Российский стендап-комик объяснил причины ненависти к КВН

Вадим Карасев

Евгений ЧебатковФото: @chebatkov_yevgeniy

Российский стендап-комик Евгений Чебатков в интервью журналисту Юрию Дудю объяснил причины ненависти к КВН. Видео опубликовано на YouTube-канале «ВДудь».

Отвечая на вопрос Дудя о том, что именно ему не нравится в КВН, Чебатков отметил, что всегда одергивает себя, говоря на эту тему. Комик уточнил, что ему бы хотелось «агрессивно высказываться», однако КВН — это важная игра для многих его коллег и друзей, о которых ему бы не хотелось говорить плохо.

Чебатков сообщил, что он очень удивился, когда узнал о внутренней кухне проекта. В частности, по его словам, игроки КВН участвуют в «каких-то коррупционных схемах». «Они не в том, что "мы заплатим, и мы в финале", а просто как там все это работает», — попытался объяснить комик. Кроме того, его удивило, что ведущий КВН Александр Масляков «не добрый такой всегда».

Чебатков добавил, что в детстве любил смотреть КВН. Однако чем старше он становился, тем более абсурдной казалась ему передача. «Сейчас наблюдать за КВН — это как будто смотреть, как твой родной дедушка напился и лежит на улице», — процитировал Чебатков бывшего участника КВН, который сейчас работает на телеканале ТНТ, не назвав его имени.

Ранее об «упадке» КВН и о том, почему из проекта перестали выходить новые комедийные звезды, рассказала блогерша Ида Галич. По ее мнению, КВН утратил статус стартовой площадки для будущих известных комиков, так как не переформатировался и не адаптировался к современным реалиям.