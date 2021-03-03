С титулом "doge". Илон Маск мечтает возвести свой город в Техасе
Сегодня, 08:25 Алексей Вольцев
Известный миллиардер, основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе.
"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", – написал бизнесмен в Twitter.
Более того, он заострил внимание на том, что там площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.сообщало, что Кремль счел "исчерпанным" запрос Маска к Путину на диалог в Clubhouse.
По материалам: ria.ru