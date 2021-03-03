С титулом "doge". Илон Маск мечтает возвести свой город в Техасе

Алексей Вольцев

Известный миллиардер, основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе.

"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", – написал бизнесмен в Twitter.

Более того, он заострил внимание на том, что там площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.

сообщало, что Кремль счел "исчерпанным" запрос Маска к Путину на диалог в Clubhouse.