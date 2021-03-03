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Саркози отказался участвовать в президентских выборах

Саркози отказался участвовать в президентских выборахНиколя СаркозиФото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози отказался участвовать в президентских выборах, которые состоятся в стране в 2022 году. Об этом он заявил в интервью изданию Figaro.

Экс-глава государства подчеркнул, что соответствующее решение продиктовано не вынесенным ему приговором за коррупцию и торговлю влиянием. «Это еще одно личное осмысление, которое беспокоит меня, мою семью, и которое побудило меня принять решение уйти», — сказал политик.

Саркози также напомнил, что все еще является членом своей политической партии республиканцев и не намерен ее оставлять, а также добавил, что ему небезразлична судьба Франции. При этом бывший лидер страны отметил, что не занялся бы активной политической деятельностью, даже если бы суд вынес оправдательный приговор.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год — реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

В мире

По материалам: lenta.ru
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