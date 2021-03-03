Сборная России по хоккею выступит на ЧМ в Латвии под флагом федерации или ОКР

Вадим Карасев

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, под каким флагом будет выступать российская команда на ЧМ 2021 года в Латвии. Национальная сборная примет участие в соревнованиях несмотря на то, что спортсменам запретили использовать свой флаг и гимн на играх до 16 декабря 2022 года.

"Они будут представлять либо свою федерацию, либо Олимпийский комитет России. Как вы знаете, знак ОКР тоже имеет в себе триколор. Так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений по поводу того, какую сборную они представляют, ни у кого не будет", — передает слова функционера РИА "Новости".

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) 17 декабря вынес решение о правомерности четырехлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Россияне не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных состязаниях до 2022 года. Такие ограничения предложили ввести после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Изначально вместе с латвийской столицей турнир должен был принять Минск, но потом от этой идеи отказались.