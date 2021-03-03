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Семен Трескунов о взрослении: «Боялся, что стану одним из трагичных примеров»

Семен Трескунов о взрослении: «Боялся, что стану одним из трагичных примеров»

Семен Трескунов стал известен еще в раннем детстве, когда снялся в рекламе сотовой связи. Харизматичный мальчик быстро приглянулся режиссерам, и к 18 годам за его плечами были уже десятки ролей. А вот, повзрослев, артист начал испытывать сильный стресс от съемок. Он переживал за то, что изменился и больше не интересен киноиндустрии.


Артист признается, что ранняя популярность негативно сказалась на его становлении. Звезда начал часто копаться в себе и даже на какое-то время пристрастился к запрещенным веществам. «Прекрасно осознавал, что длительное время был ребенком-артистом, а потом поменялся и внешне, и внутренне. Мне казалось, что струя закончилась, теперь я взрослый человек и в новом качестве не буду так сильно востребован, как в юности», — делился Семен.

К счастью, сейчас 21-летний Трескунов буквально нарасхват у кинорежиссеров. Актер часто появляется как в сериалах, так и на большом экране. А ведь он опасался повторить судьбу звездных детей, которые не справились с нахлынувшей славой и высокими гонорарами. «Много трагичных примеров», — подметил Федор Бондарчук. «Да, я очень боялся, что стану одним из них. Тем более что единственной моей страстью остается кино и все, что с ним связано», — откровенничал Семен.

Звезда рассказал, что особенно заинтересован в режиссерской работе. У него даже был шанс пройти соответствующее обучение в США, но в последний момент он испугался больших перемен и остался на родине. «Меня никто не отговаривал, отец был только за. Но я в какой-то момент себе сказал: «Вот есть синица в руках...» Тем более я никогда безупречно не знал английский язык, сколько бы ни учил. Зато я продуктивно провел это время: снял короткометражку, музыкальные клипы», — говорил он.

Трескунов отметил, что хотел бы в будущем обрести такое же спокойствие за свое будущее, как у Риналя Мухаметова. 31-летний актер фильма «Притяжение» не беспокоится из-за ролей и всегда готов переключиться на другую сферу творчества.

«Для меня это не профессия, а что-то другое... Вообще, нахождение в искусстве для меня — путь. Я никогда чего-то не лишусь, просто потому что нахожусь в этом. Если нет кино, то есть музыка, если нет ее, то есть театр и так далее. Есть какая-то тяга познавать новое. К чему-то конкретному я не привязан», — сказал Риналь программе «Кино в деталях.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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