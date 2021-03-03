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Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем России

Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем РоссииАлександр Ткачев Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал крупнейшим землевладельцем России по итогам прошлого года, говорится в рейтинге Forbes.

Фирма владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области. Всего комплексу принадлежит 660 тысяч гектаров (на 88,6 миллиарда рублей). «Продимекс» Игоря Худокормова оказался на втором месте (892,2 тысячи гектаров, 65,1 миллиарда рублей).

Далее идет «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников (1047 тысяч гектаров, 49,1 миллиарда рублей). Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова стал занимать четвертую строчку (474,8 тысячи гектаров, 48,2 миллиарда рублей). В десятке также «Русагро», «Покровский», «Эконива-АПК», «Авангард-Агро», ГАП «Ресурс» и «Волго-Дон Агроинвест».

Совокупно крупнейшим землевладельцам России принадлежит 8,3 миллиона гектаров. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым годом выросла почти на треть (с 471,6 до 617,31 миллиарда рублей).

В прошлом рейтинге «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева также занимал первое место. Тогда общая стоимость земельного банка компании составляла 68,5 миллиарда рублей. Второе место было у агрохолдинга «Степь».

Экономика

По материалам: lenta.ru
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