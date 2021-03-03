Shell передумала расширять выпуск СПГ на Сахалине

Вадим Карасев

Международная корпорация Shell пока не намерена расширять проект по производству сжиженного природного газа на Сахалине — этот вопрос поставлен на паузу, заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

Как сообщает ТАСС, дальнейшее развитие "Сахалина — 2" отложено из-за более важной задачи — продления соглашения о разделе продукции (СРП) на период 2030–2050 годов.

"В настоящее время приоритетной задачей [оператора проекта] Sakhalin Energy является продление СРП после 2030 года до 2050 года. Поэтому пока вопрос о строительстве третьей линии завода поставлен на паузу, так как мы стремимся решить первоочередную задачу", — пояснил Кремерс.

Сами же перспективы освоения российский арктической зоны в Shell оценивают высоко: корпорация может принять участие в добыче ресурсов в таких регионах. Топ-менеджер считает Арктику "потенциально сильным регионом".

"Сахалин — 2" — первый в России завод по производству сжиженного газа, запланированный еще в 1988 году, а запущенный в 2009-м. Уже через год работы он вышел на проектную мощность в 9,6 млн тонн, а в 2018 году оптимизация позволила добыть рекордные 11,41 млн тонн. Shell владеет 27,5% (-1) акций завода, но выступает в роли одного из главных драйверов проекта.